IT-специалист Бобрышев: хакеры стали проводить ковровые атаки на банки в России

В начале 2024 года хакеры изменили тактику проведения атак на российские банки. Об этом заявил руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев, передает РИА Новости.