Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

«Тампа» забила 14 голов в первых трех матчах финала Кубка Стэнли. Это 8-й случай за 77 лет, в 5 сериях счет был 4-0

«Тампа» выиграла у «Монреаля» в третьем матче финала Кубка Стэнли (6:3, 3-0).  В трех матчах серии «Лайтнинг» забросили в ворота «Канадиенс» 14 шайб.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх