Мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса введут в Подмосковье

В Московской области введут мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса. Он затронет 380 тысяч компаний, сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В Московской области введут мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса. Он затронет 380 тысяч компаний, сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
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