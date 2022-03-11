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Мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса введут в Подмосковье

Мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса введут в Подмосковье

В Московской области введут мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса. Он затронет 380 тысяч компаний, сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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