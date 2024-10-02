Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Война с Россией руками таджиков. Тихий второй фронт оказывается самым страшным

Война с Россией руками таджиков. Тихий второй фронт оказывается самым страшным

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Прошло уже полгода с чудовищного теракта в "Крокусе", где весной от рук таджикских террористов погибли 145 человек.

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Комментарии
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А
Александр
Британцы занимаются своим привычным делом делом уже триста лет. А вот наши эффективные чем занимаются? Кубышки набивают. В МО на фу-фу раздербанили 11 триллионов. А на полицию «денег нет». На погранслужбу «денег нет». Страну набили ваххабитами. В открытую торгуют гражданством. Выходит, грош ему цена в стране, граждан которой тоже ни в грош не ставят. А гадит, оказывается, британка. Да как не насрать на этой по сути бесхозной поляне?
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16 час.

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