Война с Россией руками таджиков. Тихий второй фронт оказывается самым страшным

А

Александр

Британцы занимаются своим привычным делом делом уже триста лет. А вот наши эффективные чем занимаются? Кубышки набивают. В МО на фу-фу раздербанили 11 триллионов. А на полицию «денег нет». На погранслужбу «денег нет». Страну набили ваххабитами. В открытую торгуют гражданством. Выходит, грош ему цена в стране, граждан которой тоже ни в грош не ставят. А гадит, оказывается, британка. Да как не насрать на этой по сути бесхозной поляне?