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Когда распался Советский Союз, Черноморский флот продолжал оставаться великой силой

Когда распался Советский Союз, Черноморский флот продолжал оставаться великой силой

﻿﻿КоллажКогда Советский Союз распался, Черноморский флот продолжал оставаться главной силой. Но было непонятно, кому он должен принадлежать.

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