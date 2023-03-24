Когда распался Советский Союз, Черноморский флот продолжал оставаться великой силой

КоллажКогда Советский Союз распался, Черноморский флот продолжал оставаться главной силой. Но было непонятно, кому он должен принадлежать.
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