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Мировое обозрение

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Министр обороны Эстонии ушёл в отставку из-за скандала с поставками оружия Украины

Министр обороны Эстонии ушёл в отставку из-за скандала с поставками оружия Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об отставке. Формальный повод — уголовное расследование Государственной прокуратуры, но за сухими формулировками скрывается история о 70 миллионах евро, которые ушли индийским поставщикам через итальянскую фирму-прокладку, никогда не продававшую артиллерийские снаряды.

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