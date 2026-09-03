Министр обороны Эстонии ушёл в отставку из-за скандала с поставками оружия Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об отставке. Формальный повод — уголовное расследование Государственной прокуратуры, но за сухими формулировками скрывается история о 70 миллионах евро, которые ушли индийским поставщикам через итальянскую фирму-прокладку, никогда не продававшую артиллерийские снаряды.
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