Мария Багреева: в 1,5 раза выросла выручка производителей текстиля и одежды

Оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды составил 80,9 млрд рублей по итогам первых пяти месяцев этого года – на 47,9% больше в сопоставимых ценах, чем по итогам января – мая 2023 года.
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