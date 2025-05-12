Мосгосстройнадзор провел более 1,1 тыс. бесконтактных проверок в сфере долевого строительства в первом квартале 2025 года

По итогам работы за первые три месяца текущего года в рамках дистанционного мониторинга деятельности столичных девелоперов было проведено более 1,1 тысячи бесконтактных проверок и столько же профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в сфере долевого строительства.