Мосгосстройнадзор провел более 1,1 тыс. бесконтактных проверок в сфере долевого строительства в первом квартале 2025 года

По итогам работы за первые три месяца текущего года в рамках дистанционного мониторинга деятельности столичных девелоперов было проведено более 1,1 тысячи бесконтактных проверок и столько же профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в сфере долевого строительства.
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