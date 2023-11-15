Вышел геймплей нового экшена по «Ходячим мертвецам» со знаменитыми персона...

Вышел геймплей нового экшена по «Ходячим мертвецам» со знаменитыми персонажами и локациями из сериалаКомпания GameMill Entertainment опубликовала новый геймплей трейлер экшена с элементами хоррора на выживание The Walking Dead: Destinies, который основан на популярном сериале «Ходячие мертвецы».
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