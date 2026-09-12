Дмитриев заявил об отсутствии Трампа на саммите БРИКС в Нью-Дели

Лидеры России, Китая и Индии встретились на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. Кирилл Дмитриев отметил, что для полного состава не хватает лишь Дональда Трампа.
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