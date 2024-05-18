Тони Надаль о Надале: «Он мечтал бы выиграть «Ролан Гаррос» и завершить карьеу. Но если так случится, то он захочет играть еще и не уйдет из тенниса»

«Он не собирается опускать руки. Он все еще уверен в себе благодаря своему мышлению и характеру. Он не поедет на «Ролан Гаррос», чтобы проиграть во втором круге, [он поедет] только если верит, что может выиграть турнир» Он мечтал бы выиграть «Ролан Гаррос» и завершить карьеру.