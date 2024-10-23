Форвард "Краснодара" Смолов назвал отвратительным судейство в РПЛ

Российский нападающий "Краснодара" Федор Смолов во время собственного шоу на YouTube-канале Smol Talk раскритиковал уровень арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что они отвратительно работают.
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