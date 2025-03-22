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Всё о женщинах

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  • Nikolay Kuchkov
    Плзенское, двойное золотое)))Закопайте стакан ...
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    Неожиданно проснулись и вспомнили про детей. Оторвите их теперь от игрушек в телефоне. А учителям верните воспитатель...«Детское кино пог...
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«Детское кино погибло»: Сокуров призвал объяснять подросткам советские фильмы

«Детское кино погибло»: Сокуров призвал объяснять подросткам советские фильмы

Подросткам нужно показывать советские фильмы, однако они слишком сложные для современных школьников, нужны люди, которые смогут эти киноленты детям объяснить, сказал НСН Александр Сокуров.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну нет вов ласти патриотов России и народа, там засели &quot;эффективные&quot; управленцы, ворье, коррупционеры и т.д. Но самое страшное они не компетентные и не профессионалы... Так мимо проходили.... Это результат коррупции при назначении, семейственность, блатные, родственники и т.д. Кто угодно, только не профессионалы... Результат ни одной реформы которая отвечала бы процветанию России и народа не проведено.. Все они были коррупционные направленные на отмывание народных бюджетных средств...
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15 час.
НR
Надежда Rudi
Кино для детей и подростков связано  с изменами, похищениями, убийствами.
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12 час.
Елена
Неожиданно проснулись и вспомнили про детей. Оторвите их теперь от игрушек в телефоне. А учителям верните воспитательной процесс, а не оказание услуг по просвещению.
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7 час.
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