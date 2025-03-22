«Детское кино погибло»: Сокуров призвал объяснять подросткам советские фильмы

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну нет вов ласти патриотов России и народа, там засели "эффективные" управленцы, ворье, коррупционеры и т.д. Но самое страшное они не компетентные и не профессионалы... Так мимо проходили.... Это результат коррупции при назначении, семейственность, блатные, родственники и т.д. Кто угодно, только не профессионалы... Результат ни одной реформы которая отвечала бы процветанию России и народа не проведено.. Все они были коррупционные направленные на отмывание народных бюджетных средств...