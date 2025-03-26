Конец воинственной Европы стал ближе на три минуты: Батька копает лунки под «Орешник»

Лукашенко объявил о готовности стартовых позиций для российского гиперзвука На состоявшейся в ходе первого после переизбрания официального визита Александра Лукашенко в Москву пресс-конференции, собравшей большое количество российских журналистов, белорусский лидер заявил буквально следующее: «Сегодня на нашей территории „Орешника“ нет, но это только сегодня.