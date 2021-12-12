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Названы простые способы почистить двери от грязи без бытовой химии

Названы простые способы почистить двери от грязи без бытовой химии

Названы простые способы почистить двери от грязи без бытовой химии. В этой ситуации народные средства являются отчасти спасением, так как некоторая химия опасна – она может оставить следы на материале, из которого дверь изготовлена, пишут СМИ.

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