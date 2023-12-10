В Краснодаре на месте Decathlon открылись спортивные магазины Desport

Первые магазины спортивной одежды Desport открылись в двух ТЦ города.ООО "АРМ", ставшая в сентябре 2023 года владельцем активов французского ритейлера Decathlon в России, открыла новые спортивные магазины под названием Desport.
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