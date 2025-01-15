Bloomberg: Канада готовится ввести пошлины на товары из США на $105 млрд

Канада составила список из американских товаров общей стоимостью в $105 млрд, на которые она введет пошлины, если избранный президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу и одобрит тарифы в размере 25% на все канадские товары.
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