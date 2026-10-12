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ФедералПресс

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Дальний Восток накроет рекордное Эль-Ниньо: климатологи предупреждают о катаклизмах

Дальний Восток накроет рекордное Эль-Ниньо: климатологи предупреждают о катаклизмах

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ФедералПресс. Явление Эль-Ниньо, оказывающее влияние на погоду по всему миру, стремительно набирает силу.

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