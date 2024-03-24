Оскар Кучера рассказал, что его семья была в эпицентре теракта в «Крокусе»

Актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал, что его семья оказалась в эпицентре теракта и страшной трагедии, произошедшей в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда группа вооруженных людей открыла стрельбу по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник».
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