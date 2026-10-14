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Царьград

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Степан Меньщиков поддержал борющуюся с раком Алёну Рапунцель

Степан Меньщиков поддержал борющуюся с раком Алёну Рапунцель

Алена Рапунцель, звезда "Дома-2", борется с раком четвертой стадии. После двух курсов химиотерапии она лишилась волос, но её поддерживают друзья, включая Степана Меньщикова, который верит в её силу духа.

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