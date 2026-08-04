Россиянка Лютова поднялась более чем на 100 мест в мировом рейтинге WTA

Россиянка Кристина Лютова совершила рывок мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка по итогам прошедшей недели поднялась в списке лучших на 103 позиции и занимает теперь 126-е место, имея в активе 604 рейтинговых очка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии