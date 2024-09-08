Претерпел ряд изменений: новая модификация российского пулемета РПЛ-20 Для нужд российского спецназа ведется разработка нового ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20 под калибр 5,45х39 мм.
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Претерпел ряд изменений: новая модификация российского пулемета РПЛ-20 Для нужд российского спецназа ведется разработка нового ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20 под калибр 5,45х39 мм.
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