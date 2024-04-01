Изъяты связанные с «Крокусом» документы

Расследование продолжается. Компетентные органы изъяли в подразделениях МЧС документы, которые связаны с проведением проверок противопожарного состояния здания, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.
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