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Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией

Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией

«Необъявленная война» стран Запада против России крайне опасна и может легко привести к просчетам, которые повлекут за собой обмен ядерными ударами, заявил бывший посол США в СССР (1987–1991) Джек Мэтлок.

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