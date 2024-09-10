Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией

«Необъявленная война» стран Запада против России крайне опасна и может легко привести к просчетам, которые повлекут за собой обмен ядерными ударами, заявил бывший посол США в СССР (1987–1991) Джек Мэтлок.
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