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СК предложил ввести для юрлиц уголовную ответственность

СК предложил ввести для юрлиц уголовную ответственность

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Следственный комитет выступает с предложением о введении уголовной ответственности для юридических лиц, заявил замглавы ведомства Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума.

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