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Каждый третий участник программы "Учитель для России" выбрал для работы Приморский край

Каждый третий участник программы "Учитель для России" выбрал для работы Приморский край

Приморье — один самых популярных регионов у кандидатов на участие в программе "Учитель для России". Каждый третий указывает регион в качестве желаемого места работы.

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