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«Уходим, кацапы все равно всех перебьют»

«Уходим, кацапы все равно всех перебьют»

Украинская «телега» набросилась на Сырского, который никак не может остановить русское наступление под Донецком Жовто-блакитные ресурсы с горечью сообщают, что захисники полностью оставили Первомайское (ДНР).

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