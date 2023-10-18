Nutrients: ученые нашли диету для борьбы с раком молочной железы

Названа диета, которая помогает бороться с одним из распространенных видом рака.Исследователи Катанийского университета в Италии провели исследование и пришли к выводу, что одна из диет эффективна при борьбе с раком молочной железы.
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