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Nutrients: ученые нашли диету для борьбы с раком молочной железы

Nutrients: ученые нашли диету для борьбы с раком молочной железы

Названа диета, которая помогает бороться с одним из распространенных видом рака.Исследователи Катанийского университета в Италии провели исследование и пришли к выводу, что одна из диет эффективна при борьбе с раком молочной железы.

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