Несекретные материалы

13 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир Сырников
    То, что она дура, то это надо было ей вдолбить ещё после первой её выходки в прямом эфире! А заодно выгнать с работы ...Урок не впрок - в...
  • Кошмар
    Шухер, не шухер, но этот удар по Винницкому Дому офицеров пиндосы восприняли как намёк, что их на украине сейчас мочи...После прилета по ...
  • Кошмар
    Я их недавно в Мексиканском заливе видел. Загорают там...)))После прилета по ...

Путин назвал европейцев большими специалистами во всем нетрадиционном, говоря об энергетике

Путин назвал европейцев большими специалистами во всем нетрадиционном, говоря об энергетике

Президент России провел в Тегеране встречу с лидерами Ирана и Турции. Наряду с обсуждением международных проблем, Владимир Путин высказался по ряду вопросов, связанных с энергетикой и рынком продовольствия в Европе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх