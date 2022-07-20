Путин назвал европейцев большими специалистами во всем нетрадиционном, говоря об энергетике

Президент России провел в Тегеране встречу с лидерами Ирана и Турции. Наряду с обсуждением международных проблем, Владимир Путин высказался по ряду вопросов, связанных с энергетикой и рынком продовольствия в Европе.
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