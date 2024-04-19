Рестораны и клиники чаще всего открывают в элитных ЖК Санкт-Петербурга

Образовательные учреждения открываются гораздо реже Треть торговых точек на первых этажах жилых комплексов Санкт-Петербурга пришлась на медицину, красоту и спорт, сообщили в пресс-службе компании NF Group.
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