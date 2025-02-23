Бивол взял реванш у Бетербиева, «Барселона» победила, «Арсенал», «Челси» и СКА проиграли, Мирра Андреева выиграла турнир, Норвегия и Франция преуспели на ЧМ по биатлону и другие новости

1. Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
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