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Не только о футболе

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Бивол взял реванш у Бетербиева, «Барселона» победила, «Арсенал», «Челси» и СКА проиграли, Мирра Андреева выиграла турнир, Норвегия и Франция преуспели на ЧМ по биатлону и другие новости

Бивол взял реванш у Бетербиева, «Барселона» победила, «Арсенал», «Челси» и СКА проиграли, Мирра Андреева выиграла турнир, Норвегия и Франция преуспели на ЧМ по биатлону и другие новости

1. Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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Лена Мисько
Овечкин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 шайб
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