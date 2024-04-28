В России объявили в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины

Депутат Рады Гончаренко и экс-генпрокурор Ярема объявлены МВД РФ в розыск МВД России переобъявило в розыск по уголовной статье депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему (все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других деятелей.
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