В последнее время в мире наоткрывали множество окон Овертона, даже о ядерном армагеддоне рассуждается уже как о чем-то привычном.
Кремль разжег в США "Гражданскую войну"
Комментарии
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Алексей Гердин
Хех, зато сколько снято лент про супергероев Рэмбо Бэтманов всяких, а в итоге имеем мнение - не страшно!! Мы чисто по русски выражаемся: раз в году и палка стреляет, потом шапками закидаем и пьяному море по колено и шкаф падает громко!!! Так что -- затопчем!
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