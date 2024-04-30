Кремль разжег в США "Гражданскую войну"

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Политический вестник

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Комментарии
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Алексей Гердин
Хех, зато сколько снято лент про супергероев Рэмбо Бэтманов всяких, а в итоге имеем мнение - не страшно!! Мы чисто по русски выражаемся: раз в году и палка стреляет, потом шапками закидаем и пьяному море по колено и шкаф падает громко!!! Так что -- затопчем!
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