Кремль разжег в США "Гражданскую войну"

Алексей Гердин

Хех, зато сколько снято лент про супергероев Рэмбо Бэтманов всяких, а в итоге имеем мнение - не страшно!! Мы чисто по русски выражаемся: раз в году и палка стреляет, потом шапками закидаем и пьяному море по колено и шкаф падает громко!!! Так что -- затопчем!