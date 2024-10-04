У жителя Новосибирска электронная сигарета после ОРВИ привела к обширному поражению легких

Alex Nемо

Сколько раз ни говори жертвам ЕГЭ что нельзя использовать весь этот электронный мусор - они понять не могут. Их ведь в школе думать не учили... Любая электронная дрянь это чистой воды химия вводимая напрямую в лёгкие. Это вам не тот грамм натурального никотина который убивает лошадь! Лошадь она же не дура, чистый никотин внутрь не принимает в таком количестве, а тем более в лёгкие. Хотите курить - курите табак. Его индейцы (настоящие американцы) курили тысячелетиями и понятия не имели ни о каких раках и ни каких проблем с лёгкими!!! Мне вот 70 лет, выкуриваю в среднем 2 пачки самодельных, из натурального табака, сигарет. А лёгкие ЧИСТЫЕ!!! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! 😆