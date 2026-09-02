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Нижегородская правда

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Десять человек были спасены на водоемах Нижнего Новгорода за минувшее лето

31 августа завершился купальный сезон в Нижнем Новгороде. Итоги подвели в городском Управлении ГОЧС. За лето на официальных пляжах и в зонах отдыха Нижнего Новгорода не допустили ни одной гибели отдыхающих.

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