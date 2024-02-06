Тульские шашисты завоевали медали в Калуге

4 февраля в Калуге завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по русским шашкам в трех программах, в которых приняли участие более 200 спортсменов из 11 регионов центральной России.
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