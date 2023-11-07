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Без России мир жалок, скушен и убог. На фига он такой кому нужен?!

Без России мир жалок, скушен и убог. На фига он такой кому нужен?!

SHAMAN вызвал гевалт у троцкистов Ну вот не нравится SHAMAN ни либерде, ни – особенно – левакам. Помните апрельский гевалт? Процитирую троцкиста (это он сам себя так заявляет) Александра Майсуряна: “Из новостей: певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время сольного концерта в Петербурге в честь Дня народного единства со словами «я — русский» нажал на сцене на символическую «красную кнопку» в «ядерном» чемоданчике”.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но потом.
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1 д.
Садко Гусляр
...и в ту далёкую зимнюю пору... - и далее по тексту...
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1 д.
Садко Гусляр
...на нашей восточно-европейской равнине преобладают западные ветры...
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1 д.

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