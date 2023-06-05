«Военное дело»: обновленный американский B-52 будет беспомощен против истребителей МиГ-31

Американские стратегические бомбардировщики B-52 из авиапарка ВВС США получат новое вооружение и оборудование, что не решит проблему уязвимости самолетов окончательно, сообщает «Военное дело».
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