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Politico: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине на €20 млрд

Politico: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине на €20 млрд

Лидеры стран Евросоюза из-за возражений Венгрии приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро, который предложила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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