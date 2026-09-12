Минсельхоз РФ опроверг проблемы с экспортом зерна

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что проблем с вывозом зерна из страны нет. В интервью Александру Юнашеву министр подчеркнула: «Это самая большая ценность, всё мы вывозим!»По словам Лут, открыт коридор для экспорта через Балтийское море и Каспийский маршрут, которыми к покупателям направляются миллионы тонн зерна.