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Регионы России

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Минсельхоз РФ опроверг проблемы с экспортом зерна

Минсельхоз РФ опроверг проблемы с экспортом зерна

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что проблем с вывозом зерна из страны нет. В интервью Александру Юнашеву министр подчеркнула: «Это самая большая ценность, всё мы вывозим!»По словам Лут, открыт коридор для экспорта через Балтийское море и Каспийский маршрут, которыми к покупателям направляются миллионы тонн зерна.

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