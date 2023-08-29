Лариса Шеслер: Не лишать гражданства, а отменять полученное гражданство – есть ли разница?
На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер:
Не лишать гражданства, а отменять полученное гражданство – есть ли разница?Бурно обсуждается законопроект о лишении гражданства за уклонение от воинского учета.
Комментарии
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Слов больше, чем дел. Наколбасили - разгребать надо. Гражданство - не бумажка с серией и номером. Это корни поколений. А не место пребывания. От этикетки они не вырастут. Надо признать ошибочность натворенного и навести порядок в интересах настоящих граждан, а не ряженных какашек с бумажками.
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