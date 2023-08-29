Лариса Шеслер: Не лишать гражданства, а отменять полученное гражданство – есть ли разница?

АЮ

Александр Юткин

Слов больше, чем дел. Наколбасили - разгребать надо. Гражданство - не бумажка с серией и номером. Это корни поколений. А не место пребывания. От этикетки они не вырастут. Надо признать ошибочность натворенного и навести порядок в интересах настоящих граждан, а не ряженных какашек с бумажками.