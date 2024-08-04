Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    То есть – убрать «незаменимых специалистов» из сферы медицины, образования и уж конечно из МВД! Ко мне три-четыре год...СКОЛЬКО ЛЕТ ЗАВОЗ...
  • Алексей Горшков
    С УМА СОШЛИ, ЧТО ЛИ ?! Из ветеранов СВО БАНДИТОВ вместо ЭЛИТЫ делать? Образование негосударственных структур может го...СКОЛЬКО ЛЕТ ЗАВОЗ...
  • ninikooo Митусова
    А что нам хорошее воспитание позволяет? Хоронить мужей и братьев,убитых  негодяями со спины; лечит у психологов групп...СКОЛЬКО ЛЕТ ЗАВОЗ...

Илья Яшин хочет вернуться

Илья Яшин хочет вернуться

Гений про злодейства Илья Яшин уже обратно просится. Я так и знала! Дымок отечества - он такой, сами понимаете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гринжук
Не ху..... этому либеральному дерьму тут делать
Ответить
5 час.
Михаил Гринжук
на х... он тут нужен. Чтоб всем проблемы создавал.Пускай та сидит и воняет.А будет выеживаться то с ним как с полонским разберутся
Ответить
5 час.
М
Мария
Вот ведь дерьмо! Размечтался. Не для того от него избавились, чтобы пускать назад.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх