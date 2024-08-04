Гений про злодейства Илья Яшин уже обратно просится. Я так и знала! Дымок отечества - он такой, сами понимаете.
Илья Яшин хочет вернуться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гринжук
Не ху..... этому либеральному дерьму тут делать
Ответить
5 час.
Михаил Гринжук
на х... он тут нужен. Чтоб всем проблемы создавал.Пускай та сидит и воняет.А будет выеживаться то с ним как с полонским разберутся
Ответить
5 час.
М
Мария
Вот ведь дерьмо! Размечтался. Не для того от него избавились, чтобы пускать назад.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии