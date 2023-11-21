Сможет ли «Росатом» удержать свои позиции на рынке Евросоюза

Брюссель упорно пытается перевести санкционную войну против России в «атомную». В очередной, 12-й по счету пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ, должен был впервые попасть «Росатом», однако против выступила крошечная Словакия, где к власти пришли «пророссийские силы».