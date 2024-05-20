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Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесу

Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесу

Автор: Сергей Савчук  Россия — как известно, душа щедрая. Для хороших людей она мать родная, а для плохих — теща.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
За такой подарок Байдена награждать надо, а Набиулину...
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4 час.
Юрий Черепнин
разумней национализировать и конфисковать по причине враждебных действий против государства
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3 час.
avershin1947mailru Авершин
Держатся, держатся и всё же вынуждены уйти. Есть мнение, что Россия затягивает СВО что бы перевести под себя больше предприятий. В конце 20-х Сталин показал как надо без потерь людей отжимать предприятия.
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2 час.

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