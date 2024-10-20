В Сквере памяти Героев подростки осквернили Вечный огонь

«Трое парней на вид 14 лет оскверняют Вечный огонь, подкуривают сигареты, кричат, жгут палки и попутно их бросают в огонь» Житель Смоленска снял на видео, как группа несовершеннолетних подростков совершает явно не патриотические действия по отношению к Вечному огню в Сквере памяти Героев.