В Сквере памяти Героев подростки осквернили Вечный огонь

«Трое парней на вид 14 лет оскверняют Вечный огонь, подкуривают сигареты, кричат, жгут палки и попутно их бросают в огонь» Житель Смоленска снял на видео, как группа несовершеннолетних подростков совершает явно не патриотические действия по отношению к Вечному огню в Сквере памяти Героев.
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