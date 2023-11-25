Магнитная буря 26 ноября: врач рекомендует позаботиться о своем здоровье Елена ВайленкоВ свете предстоящей магнитной бури, ожидаемой сегодня, 26 ноября, врачи советуют метеозависимым пересмотреть свой образ жизни.
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