Губерниев — о титуле «Краснодара»: у нас прекрасный чемпионат и замечательный победитель

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» в РПЛ. «Краснодар» всё-таки, заслуженно и наконец-то чемпион!!! Как-нибудь пересмотрите трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо», чтобы насладиться даже не игрой автора золотого гола Джона Кордобы, а его настроем и желанием выиграть титул.