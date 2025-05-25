Губерниев — о титуле «Краснодара»: у нас прекрасный чемпионат и замечательный победитель

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» в РПЛ. «Краснодар» всё-таки, заслуженно и наконец-то чемпион!!! Как-нибудь пересмотрите трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо», чтобы насладиться даже не игрой автора золотого гола Джона Кордобы, а его настроем и желанием выиграть титул.
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