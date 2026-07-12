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Царьград

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Залужный опроверг все успехи Украины. Какой будет реакция Зеленского?

Залужный опроверг все успехи Украины. Какой будет реакция Зеленского?

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг все успехи Украины. В статье для британской газеты The Telegraph он отметил, что, несмотря на отдельные тактические успехи и удары по тыловой инфраструктуре, говорить о скором завершении боевых действий преждевременно.

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