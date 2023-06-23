Аргументы недели

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В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

В ночь на пятницу, 23 июня, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

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