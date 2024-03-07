Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища

Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене© РИА Новости / Стрингер 2 дня назад 6K прочитали Сергей Савчук Неделя началась совсем не томно в том плане, что Евросоюз и Украина опять выскочили в информационное поле в образе хрестоматийных Лебедя, Рака и Щуки.