Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
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Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища

Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища

Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене© РИА Новости / Стрингер   2 дня назад 6K прочитали Сергей Савчук Неделя началась совсем не томно в том плане, что Евросоюз и Украина опять выскочили в информационное поле в образе хрестоматийных Лебедя, Рака и Щуки.

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